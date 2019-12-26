Общество

Рейд по профилактике пожаров прошел в Невеле

29 декабря с целью профилактики пожаров и гибели людей на них сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам осуществлен профилактический рейд на территории города Невель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», а также памятки о соблюдении пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий.

В Невеле с гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, под роспись проинструктировано 12 человек и распространено 32 листовки.

Жители ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов, а также доведена информация о соблюдении пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Доведена информация вызова экстренных оперативных служб, с телефонными номерами и обстановка с пожарами на территории Невельского района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.