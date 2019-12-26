Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по стране в качестве подарка россиянам на Новый год. Об этом сообщает АГН «Москва».

Нилов считает, что это станет этичным поступком.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести нормы поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для государственных служащих.

Петров объяснил свое предложение тем, что некоторые муниципальные и госслужащие после таких мероприятий публикуют в соцсетях «не соответствующие своему статусу» фото и видео, а это в свою очередь негативно сказывается на имидже власти.