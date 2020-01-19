Общество

Михаил Ведерников одобрил предложение администрации Пскова реконструировать Могилу Неизвестного солдата

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил реконструировать памятник регионального значения «Могила Неизвестного солдата». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение Александр Братчиков озвучил 20 января на заседании оргкомитета «Победа».

«Мы обратились с письмом к замгубернатора Псковской области Вере Васильевне Емельяновой, чтобы выделить дополнительные средства на реконструкцию Могилы Неизвестного солдата. Необходимо порядка 8 миллионов рублей, - обратился Александр Братчиков к собравшимся. - Сейчас этот памятник, где "Вечный огонь", - в плохом состоянии. Поэтому было бы неплохо, по согласованию с комитетом по охране памятников, провести полную реконструкцию объекта».

Сити-менеджер подчеркнул, что на территории памятника регулярно проводятся различные торжественные мероприятия, в том числе - и областного масштаба.

Председатель комитета «Победа», губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился запланировать предложенную реконструкцию.

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.