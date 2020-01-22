Общество

В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике «Королевские чтения» первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич, сообщает ТАСС.

Особое внимание уделено развитию орбитальной группировки, доступу в космическое пространство с территории России, а также фундаментальным научным исследованиям, без которых невозможно освоение и экспансия в космос.

В новых основах госполитики говорится и о пилотируемой космонавтике.

«Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, но и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо», - добавил Урличич.