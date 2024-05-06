Опрошенные россияне в среднем хотели бы зарабатывать более 140 тысяч рублей в месяц

Мужчины в РФ хотели бы зарабатывать 171 тыс. рублей в месяц, женщины - 125 тыс. рублей. В среднем россияне хотели бы доход более 140 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
«В среднем без привязки к региону или отрасли работы россияне ожидают доход размером 143 тыс. рублей в месяц. Мужчины хотят зарабатывать на 38% больше (171 тыс. рублей против 125 тыс. рублей среди женщин)», - говорится в итогах опроса.
Самые высокие зарплатные запросы наблюдаются среди мужчин, работающих в сфере недвижимости (334 тыс. рублей), а среди женщин самый высокий доход ожидают работницы в сфере маркетинга и рекламы (183 тыс. рублей), пишет ТАСС.
Работники из сферы маркетинга и рекламы предполагают, что их оклад должен составлять 179 тыс. рублей, из сферы строительства - 167 тыс. рублей, из сферы общественного питания - 159 тыс. рублей. Также бухгалтеры хотели бы зарабатывать 155 тыс. рублей, сотрудники финансовой отрасли и работники по управлению персоналом - 133 тыс. рублей, сотрудники производства и агропрома - 126 тыс. рублей, сферы торговли -121 тыс. рублей, области охраны и безопасности - 114 тыс. рублей, транспортной отрасли - 108 тыс. рублей, сферы культуры и развлечения - 106 тыс. рублей, бытовых услуг - 93 тыс. рублей.