Депутаты назначили председателя Счетной палаты Псковской области

Марина Хохлова продолжит возглавлять Счетную палату Псковской области. Так, 27 февраля, она назначена на новый срок 5-летний срок полномочий.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ее кандидатуру поддержал 41 депутат, против никто не высказался, недействительных бюллетеней не было.
Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Марину Хохлову с назначением и пожелал успешной работы.
В свою очередь Марина Хохлова поблагодарила депутатов за поддержку и доверие. «Будем стараться усиливаться контроль, особенно за национальными проектами. У нас уже это в планах стоит», - сказала она.