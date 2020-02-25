Общество

Депутаты назначили председателя Счетной палаты Псковской области

Марина Хохлова продолжит возглавлять Счетную палату Псковской области. Так, 27 февраля, она назначена на новый срок 5-летний срок полномочий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ее кандидатуру поддержал 41 депутат, против никто не высказался, недействительных бюллетеней не было.

Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Марину Хохлову с назначением и пожелал успешной работы.

В свою очередь Марина Хохлова поблагодарила депутатов за поддержку и доверие. «Будем стараться усиливаться контроль, особенно за национальными проектами. У нас уже это в планах стоит», - сказала она.