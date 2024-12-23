Общество

Праздничное настроение уже ощущают 30% псковичей – опрос

За неделю до Нового года праздничное настроение уже появилось у 3 из 10 псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

Новогоднее настроение уже есть у 30% псковичей. Еще 7% имитируют его ради близких: «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры». 49% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это».

Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового год уже появилось (37% против 23% соответственно). В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий пскович до 35 лет: «Новый год — это всегда новые возможности!».