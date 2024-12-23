Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор будет посвящен итогам работы над региональным бюджетом на 2025 год и на плановый период.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как отразится на области сокращение субсидий федерального центра и компенсируется ли оно ростом собственных доходов региона? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? Была ли помощь от парламентской оппозиции и почему КПРФ и «Яблоко» не стали в этот раз голосовать против бюджета?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Константин Калиниченко.