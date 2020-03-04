Общество

В Псковской области появилась надежда на сокращение смертности от инфарктов и инсультов

В Псковской области есть дефицит по финансированию на общее льготное лекарственное обеспечение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

В то же время она обратила внимание, что в рамках нацпроекта в 2019 году заложены дополнительные средства по обеспечению лекарствами людей, перенесших инсульт и инфаркт. На эти цели направлены 84 млн рублей.

«Такого в регионе никогда не было, хотя должно было быть – люди, перенесшие инфаркты и инсульты, должны получать лекарства. Теперь у нас появилась надежда на сокращение смертности от этих заболеваний», - добавила Марина Гаращенко.