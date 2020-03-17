Общество

Зампрокурора области организует прием для жителей Бежаницкого района

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет в марте личный прием граждан в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прием состоится в прокуратуре района, расположенной по адресу: поселок Бежаницы, улица Советская, 64а.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 20 марта необходимо обратиться к прокурору Бежаницкого района Александру Пчелкину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.