Общество

Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей - Михаил Ведерников поздравил псковских пограничников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских пограничников с профессиональным праздником.

«Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем пограничника. На всей протяженности российских границ, по всем 60 тысячам километров периметра ежедневно идет работа по защите национальных интересов и безопасности наших граждан», - поздравляет военнослужащих глава региона.

Михаил Ведерников отмечает, что Псковская область занимает особое место. Почти 800 километров границ с тремя странами находятся под постоянной бдительной защитой пограничников.

«Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей. Ваши дела достойны искренней благодарности и уважения. Желаю вам сил, здоровья, благополучия и успехов в непростом труде на благо России и ее граждан. С праздником!», - говорится в поздравлении.