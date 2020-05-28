Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ипотека госпрограмма 2020
Резиновые сапоги: за и против
герои псковской железной дороги
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Найти и обезвредить
О коронавирусе и дистанционном мучении
Рейтингомер: о логике и справедливости
Пушкинский фестиваль онлайн
Зрелище для плебеев
рывок нацпроекта «культура»
Недооцененный город
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 28.05.2020 21:441 Александр Братчиков об успехах года, коронавирусе и шкуре неубитого медведя 29.05.2020 09:230 В новосокольнической аптеке не было шкафов для хранения уборочного инвентаря 29.05.2020 09:141 В России предсказали болезни из-за масок и перчаток 29.05.2020 09:100 На автора поста в группе «Жесть по-псковски» завели уголовное дело за фейк о коронавирусе 29.05.2020 09:070 Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020 29.05.2020 08:512 Ученые: Солнце убивает коронавирус за 15 минут
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0216 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 22.05.2020 09:162 Внесен законопроект о возврате старого пенсионного возраста 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4010 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На автора поста в группе «Жесть по-псковски» завели уголовное дело за фейк о коронавирусе

29.05.2020 09:10|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Псковской области признано законным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по борьбе с ней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» на стене была опубликована информация о чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница № 1» и бездействии в связи с этим руководства указанной медицинской организации, которая не соответствуют действительности.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств)

Санкция ст. 207.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 1244 человека
29.05.2020, 09:360 В 2020 году в Псковской области правопреемникам выплачено более 6 млн рублей средств пенсионных накоплений 29.05.2020, 09:260 Поиски пропавшей в Островском районе девочки продолжаются 29.05.2020, 09:230 В новосокольнической аптеке не было шкафов для хранения уборочного инвентаря 29.05.2020, 09:141 В России предсказали болезни из-за масок и перчаток
29.05.2020, 09:100 На автора поста в группе «Жесть по-псковски» завели уголовное дело за фейк о коронавирусе 29.05.2020, 09:070 Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020 29.05.2020, 09:040 Более 200 часов отработает опочанин за вторжение в чужой дом 29.05.2020, 08:512 Ученые: Солнце убивает коронавирус за 15 минут
29.05.2020, 08:400 До 6 лет тюрьмы грозит опочанину за кражи металлических изделий 29.05.2020, 08:341 С сегодняшнего дня планируется закрытие Троицкого моста 29.05.2020, 08:180 Псковский психолог рассказала, как сдать ЕГЭ без стресса 29.05.2020, 08:000 В Госдуме предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки
29.05.2020, 07:460 Месячник безопасности на воде начнется в Псковской области с 1 июня 29.05.2020, 07:310 Рост цен на лекарства отмечен в России 29.05.2020, 07:140 Житель Опочки получил условный срок за вождение в нетрезвом виде 29.05.2020, 07:000 В военный оркестр Пскова требуются музыканты
28.05.2020, 23:281 Ростуризм не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом 28.05.2020, 22:510 Благоустройство городского вала в Опочке завершено 28.05.2020, 22:460 Назван самый безынициативный в сельхозсфере район Псковской области 28.05.2020, 22:301 Сведения о населении Псковской губернии в 1913 году обнародовал архив
28.05.2020, 22:220 В Островском районе проводится проверка по факту гибели девочки на воде 28.05.2020, 22:103 Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка 28.05.2020, 21:500 Проверку по факту несвоевременного оказания помощи беременной женщине проведут в Псковской области 28.05.2020, 21:460 Кванториум в Великих Луках откроется 1 сентября
28.05.2020, 21:441 Александр Братчиков об успехах года, коронавирусе и шкуре неубитого медведя 28.05.2020, 21:141 В Совете Европы намерены проверить поправки в российскую Конституцию 28.05.2020, 21:090 Более 3 тысяч псковских выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году 28.05.2020, 21:070 Опочанка приговорена к году исправительных работ за неуплату алиментов
28.05.2020, 21:020 Развитие химической отрасли в Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН 28.05.2020, 20:480 Первый выпуск передачи «По секрету всему свету» выйдет на канале «Россия 1» 30 мая 28.05.2020, 20:270 Псковские десантники завершили подготовку к летнему периоду обучения 28.05.2020, 20:070 Более 80 миллионов попросила Псковская область на расселение граждан из аварийного жилья
28.05.2020, 19:480 В Псковской области за мошенничество в особо крупном размере осужден бывший технический директор 28.05.2020, 19:252 Тело одной из пропавших в Островском районе девочек обнаружили водолазы 28.05.2020, 19:027 Двух 15-летних девочек ищут в реке в Островском районе 28.05.2020, 18:450 В эстафете «Талантливое детство» примут участие дети сотрудников псковского УФСИН
28.05.2020, 18:360 Роспотребнадзор назвал условия проведения матчей со зрителями 28.05.2020, 18:240 Сообщение о подозрительном предмете на улице Юбилейной в Пскове проверили сотрудники полиции и МЧС 28.05.2020, 18:120 В Псковской области задолженность организаций по зарплате составляет более 106 млн рублей 28.05.2020, 18:060 Псковское отделение Красного Креста передало более 5 тонн продуктов для малообеспеченных детей
28.05.2020, 17:570 Теплая погода и дожди будут завтра в Псковской области 28.05.2020, 17:510 В Псковской области в 819 организациях введен режим неполной занятости 28.05.2020, 17:470 Вопросы проведения голосования по поправкам в Конституцию в условиях коронавируса обсудили в псковском избиркоме 28.05.2020, 17:401 Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
28.05.2020, 17:330 Всего на тысячу сократилось количество открытых вакансий в Псковской области за три месяца 28.05.2020, 17:310 Гдович спас двух детей из горящей машины 28.05.2020, 17:232 Новый проект зон охраны церкви Жен Мироносиц рассмотрят в региональном парламенте 28.05.2020, 17:180 В двух псковских многоэтажках заменили лифты
28.05.2020, 17:101 Воинский эшелон торжественно убыл из Острова 28.05.2020, 17:100 Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей - Михаил Ведерников поздравил псковских пограничников 28.05.2020, 17:0516 Без врачей и оборудования, но при параде 28.05.2020, 17:011 Сергей Аржаников: Около 50% обратившихся в службу занятости работали неофициально
28.05.2020, 16:580 В начале июня в Псковской области не ожидается похолодания 28.05.2020, 16:490 Пскович, нуждавшийся в «подзарядке», совершил кражу из магазина 28.05.2020, 16:390 Александр Братчиков передал медицинские маски для псковских росгвардейцев 28.05.2020, 16:293 Коронавирус обнаружен у работницы гдовского детского сада
28.05.2020, 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 28.05.2020, 16:000 Тело пропавшей девочки в Псковском районе найдено в 2 км от предполагаемого места падения в воду 28.05.2020, 15:370 Найденное в реке Кебь тело девочки повезли на опознание 28.05.2020, 15:360 «Сообразим на троих» c Антоном Сергеевым. ВИДЕО
28.05.2020, 15:240 Тенденция значительного роста безработных зафиксирована в Псковской области 28.05.2020, 15:183 На месте обнаружения тела девочки в реке Кебь работают следователи 28.05.2020, 15:110 «Коронавирусную» схему рассадки пассажиров отменят в поездах с 29 мая 28.05.2020, 15:070 Названы нацпроекты с высокими темпами реализации в Псковской области
28.05.2020, 15:030 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН 28.05.2020, 14:596 Михаил Ведерников подверг критике темпы реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» 28.05.2020, 14:560 За кражу мопеда и угон автомобиля жителю Красногородска грозит тюрьма 28.05.2020, 14:490 Работы подписчиков на страницы «Михайловского» в соцсетях участвуют в «Интермузее 2020»
28.05.2020, 14:360 Свыше 39 тысяч тонн ржи успешно прошли фитоконтроль в Псковской области с начала года 28.05.2020, 14:282 В Псковской области рассматриваются варианты альтернативного детского отдыха онлайн 28.05.2020, 14:150 За двойное убийство двенадцатилетней давности будут судить псковича 28.05.2020, 14:0216 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула
28.05.2020, 13:560 Сергей Миронов: Новые правила охоты создают угрозу и людям, и животным 28.05.2020, 13:440 Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков 28.05.2020, 13:420 Офисы «Экопрома» в Пскове и Великих Луках не будут принимать клиентов до снятия ограничений 28.05.2020, 13:330 Запланированное на 6 и 7 июня перекрытие дороги в Пустошкинском районе отменяется
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.