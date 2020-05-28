Общество

На автора поста в группе «Жесть по-псковски» завели уголовное дело за фейк о коронавирусе

Прокуратурой Псковской области признано законным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по борьбе с ней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» на стене была опубликована информация о чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница № 1» и бездействии в связи с этим руководства указанной медицинской организации, которая не соответствуют действительности.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств)

Санкция ст. 207.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.