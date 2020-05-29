Общество

СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 29 мая, внес средства массовой информации в перечень наиболее пострадавших отраслей, сообщает ТАСС.

Ранее с предложением включить СМИ в список отраслей национальной экономики, наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса, выступили главы нескольких российских регионов и политики. глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в ходе рабочей встречи в Госдуме заявлял, что «журналисты, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом».

Также с просьбой включить СМИ в перечень пострадавших отраслей к премьеру обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.