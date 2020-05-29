Общество

Реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ поступит в Псковскую областную больницу в начале следующей недели

Партия «Единая Россия» направила реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ, в понедельник он будет доставлен в Псковскую областную больницу. Для медиков, которые работают с ковидными больными в районах области будут переданы противочумные костюмы.

«Реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ уже поступил и сейчас проходит его документальное оформление. Он будет передан в начале следующей недели Псковской областной больнице. Противочумные костюмы будут переданы в районы области для медиков, которые работают с ковидными больными. Мы проработали этот вопрос с областным комитетом по здравоохранению, получили понимание, где есть наибольшая потребность, с понедельника они начнут поступать в медучреждения в районах области. Всего будет передано 750 костюмов. Мы благодарим сенатора от Псковской области Андрея Турчака за оказанную поддержку», - сообщил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Защитные костюмы доставляют еще в девять регионов России - это Еврейская автономная область, Забайкальский край, Красноярский край, Нижегородская, Псковская, Самарская и Смоленская области, а также республики Северная Осетия и Ингушетия. Также во многие регионы направлены наборы средств индивидуальной защиты - маски и перчатки. Их бесплатно раздают жителям активисты волонтерских центров «Единой России».