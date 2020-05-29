Общество

Растет число зараженных коронавирусом на Великолукском мясокомбинате

До 31 выросло число сотрудников «Великолукского мясокомбината», заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона в своём Instagram.

«Роспотребнадзор там работал. В принципе, все необходимые меры руководством предприятия принимаются», - сказал он.

Напомним, 29 мая стало известно, что на «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом. На тот момент в двух цехах - колбасном и транспортном – было зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19.