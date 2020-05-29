Общество

Роскачество обнаружило в слаймах дрожжи и плесень

Роскачество проверило образцы желеобразной игрушки - слайма, и обнаружило в ней превышения по микроорганизмам, дрожжи и плесень. Об этом говорится в сообщении организации.

Для исследования эксперты Роскачества закупили 14 слаймов домашнего и промышленного производства, распространяющиеся в интернете и в специализированных магазинах. Протестированные игрушки были произведены в России, Украине и Китае. Цена одного слайма составила от 55 до 903 рублей, при средней цене 292 рубля за товар. Все товары были протестированы по 56 показателям, 41 из них - параметры безопасности, сообщает ТАСС.

«В слаймах двух торговых марок были найдены превышения по количеству микроорганизмов. Так, нормы по КМАФАнМ (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) в лизунах торговой марки "Добр Бобр" превышена в шесть раз, а в лизуне Thelarek.ru - в 2,2 раза», - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток свидетельствует либо о недостаточно эффективной термической обработке сырья изготовителем, либо о нарушениях санитарных норм, либо о неудовлетворительных условиях хранения. В товарах тех же торговых марок были найдены дрожжи и плесень. При этом по итогам исследования эксперты не выявили превышений по спиртам, толуолу, формальдегиду, ртути и мышьяку. Также не было выявлено стафилококка, синегнойной палочки и энтеробактерий.

В ходе испытаний специалисты опровергли распространенный страх потребителей относительно содержания в слаймах бора, который может стать причиной высыпаний на коже рук. Как сообщили в Роскачестве, в чистом виде бор не входит в состав слаймов - он находится в виде различных соединений. Это может быть, например, тетраборат натрия - соль борной кислоты (тип соединения зависит от состава слайма). По итогам тестов было выявлено, что ни в одном товаре не было обнаружено превышения содержания тетрабората натрия в 3% от массовой доли слайма.

Как сообщили в Роскачестве, эксперты провели целый ряд тестов, чтобы определить, действительно ли слаймы токсичны, могут ли они спровоцировать аллергию и раздражение кожи. В результате проверки выяснилось, что все исследованные игрушки находятся в соответствии с техрегламентом Таможенного Союза «О безопасности игрушек» и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Это значит, что они не имеют аллергенных свойств, не раздражают слизистую глаз и кожу.

Кроме того, в ходе тестов выявлялась потенциальная возможность острого отравления. Ни один товар не был признан опасным. «Те вещества, из которых сделаны слаймы, не накапливаются в организме: если ребенок продолжительное время на постоянной основе играет с лизуном, компоненты этого лизуна не обладают должным кумулятивным эффектом, чтобы вызывать отравление», - отмечает Роскачество.

В ходе исследования было установлено, что резкий запах имели слаймы четырех торговых марок: Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta. По мнению экспертов, слаймы с резким запахом лучше избегать, поскольку могут быть потенциально небезопасны.