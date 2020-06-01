Общество

Попытку ввоза 500 кг говядины в антисанитарных условиях пресекли псковские пограничники

В Себежском районе псковские пограничники пресекли незаконный ввоз на территорию России 500 кг говядины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в районе Байдаково псковские пограничники задержали легковой автомобиль «Тойота», в багажнике которого обнаружили порядка 500 килограммов говядины, перевозимой в антисанитарных условиях.

Установить происхождение мяса не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. Более того, 32-летний водитель и его пассажир, заметив пограничников, потребовавших остановиться, попытались скрыться на автомобиле в лесу, но безуспешно. За неповиновение законному требованию сотрудников управления водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, за нарушение режима государственной границы нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.