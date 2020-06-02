Общество

Александр Козловский: Центр юридической помощи «Земляки» востребован у жителей Псковской области

За период существования Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» специалисты провели около 140 приемов, около 400 нуждающихся получили необходимую консультацию. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, юристы центра оказали помощь гражданам в подаче нескольких десятков исков.

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» работает совместно с правозащитным центром партии «Единая Россия». Год назад такие центры открылись в Пскове и Великих Луках, а позже - в Новосокольниках.

«Сейчас специалисты центра проводят выездные консультации в районах бесплатно», - подчеркнул Александр Козловский и добавил, что цель организаций - помочь тем, кто не может потратить деньги на юридическую помощь, но нуждается в ней.

«Граждане, обращаясь за помощью, показывают, что институт юридической помощи востребован», - отметил депутат.

Добавим, что в период пандемии коронавируса консультации не прекращались, юристы оказывали поддержку гражданам дистанционно - по телефону.