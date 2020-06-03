Общество

Онколог заявил о совпадении симптомов пневмонии при коронавирусе и рака легких

Онкологические пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения коронавируса, особенно рискуют люди с пролеченным или впервые выявленным раком легких, предупредил онколог и хирург Иван Карасев.

При этом, по его словам, существует частичное совпадение клинических симптомов пневмонии при COVID-19 и рака легких - эти понятия легко спутать. Симптомы вируса у онкологических пациентов зачастую «смазаны» ввиду основного заболевания, которое также может проявляться кашлем, выделением мокроты, затрудненным дыханием.

«Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (в 75% случаев), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%)», - цитирует врача «Российская газета».

Он отметил, что пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса.

«Основная цель лечения рака легких во время пандемии - минимизировать риск заражения пациента и персонала, управлять всеми опасными аспектами заболевания. Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала», - считает Иван Карасев.