Общество

В Псковской области приступили к печати бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

Избирательная комиссия Псковской области приступила к печати избирательных бюллетеней для Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Первая партия отправилась в печать сегодня, 9 июня.

Бюллетени печатаются двух видов: специальные - для обработки через КОИБы, и традиционные. Как пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, комплексы обработки избирательных бюллетеней будут установлены на участках в Пскове, а в остальных муниципальных образованиях будут использовать традиционные бюллетени.

Всего в областной типографии будет изготовлено 528 524 избирательных бюллетеней - в соответствии с общим количеством избирателей, зарегистрированных в Псковской области по состоянию на 1 января 2020 года. Процесс печати будет внимательно контролировать Избирательная комиссия Псковской области. Кроме того, с сегодняшнего дня все отпечатанные бюллетени берутся под охрану сотрудниками правоохранительных органов.





Напомним, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Псковской области от 28 мая 2020 года установлено распределение избирательных бюллетеней среди 26 территориальных избирательных комиссий региона согласно численности избирателей в каждом муниципальном образовании. Постановлением также определен круг ответственных лиц, которые будут контролировать изготовление избирательных бюллетеней на протяжении всего периода. Так, сегодня выпуск бюллетеней контролировали секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук и член избиркома с правом решающего голоса Василий Темин.

В участковые избирательные комиссии бюллетени должны поступить до 24 июня.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Досрочно можно будет проголосовать в период с 25 по 30 июня.