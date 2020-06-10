Общество

Роскачество предупредило об опасности сырных нарезок

Купленное с рук парное молоко, а также мясные и сырные нарезки из супермаркетов могут быть опасны для здоровья, предупреждает Роскачество. В таких продуктах могут оказаться опасные бактерии, к примеру, кишечная палочка, сальмонелла или бруцелла.

Эксперты поясняют, что слайсер, который нарезает на производстве сыр и мясные продукты, не стерилизуют после каждого использования. Это означает, что если бактериями был заражен один продукт, то бактерии могут попасть и во все остальные продукты, прошедшие через этот слайсер, пишет «Росбалт».

Группа бактерий кишечной палочки встречается также в сырых овощах, фруктах и зелени, мясе и мясных полуфабрикатах, молочных продуктах. Избавиться от нее можно термической обработкой продуктов. Кишечная палочка погибает через 15 минут при температуре 60 градусов.

Одной из самых стойких бактерий является сальмонелла. Она даже в замороженном виде может «жить» до года и даже размножаться. Сальмонеллы погибают при нагревании до 56 градусов через 45-60 минут, до 70 градусов — через 5-10 минут, а при кипячении — сразу.

Бруцелла, которая встречается в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе, погибает за час при 55 градусах, через 10 минут — при 70 градусах, при кипячении — через несколько секунд.

Мясо, отмечают эксперты, необходимо хорошо прожаривать или проваривать, чтобы избежать заражения кампилобактериями. Сырая или плохо просоленная рыба чревата попаданием в организм личинок анизакиды.