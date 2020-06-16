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Общество

Фотофакт: Ветка упала на машину на улице Рокоссовского в Пскове

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На улице Рокоссовского, у дома № 38, во время дождя на припаркованный автомобиль упала ветка. Фото опубликовано в сообществе «Жесть по-Псковски» «ВКонтакте».