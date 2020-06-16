Общество

Дерево упало на территорию мемориала освободителям Пскова

Дерево упало вчера, 16 июня, на территорию мемориала освободителям Пскова, расположенного рядом с домом №59 по улице Юбилейной. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор МКУ «Служба благоустройства Пскова» Денис Васильев.

По его словам, из-за сильно ливня на территории города повалило несколько деревьев. «На Юбилейной, 59 дерево упало прямо на территорию захоронения. Большие сучья упали на Рижском проспекте, 64 и на Октябрьском проспекте, напротив ТК "Максимус"», - рассказал он, добавив, что на улице Рокоссовского вчера большой сук упал на автомобиль, но его убирала другая организация.

Фото: «Жесть по-Псковски» «ВКонтакте»

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К настоящему времени МКУ «Служба благоустройства Пскова» выполнило все работы по устранению последствий от вчерашнего ливня. «Стараемся работать оперативно. Мы любим свой город и в беде его не оставляем», - подчеркнул Денис Васильев.