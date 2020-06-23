Общество

Жительница Псковского района получила поздравление от Андрея Турчака

Председатель Собрания депутатов Псковского района, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Неофитов поздравил старейшего члена партии Антонину Цветкову с днем рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Жительнице Карамышевской волости 22 июня исполнилось 89 лет.

Антонина Ивановна Цветкова живет в деревне Большое Загорье Карамышевской волости. 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 10 лет. Отец Антонины Цветковой умер до войны, мать скончалась от тифа в начале войны. Девочка воспитывалась в детском доме Новгородской области. Она вспоминает, что от фашистов и бомбежек пряталась в землянках в лесах вместе с односельчанами. Выжила, несмотря на все тяготы и невзгоды, получила профессию, 42 года проработала ветеринарным врачом в совхозе «Карамышевский».

Андрей Неофитов пожелал имениннице крепкого здоровья, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость. Секретарь районного отделения партии вручил приветственный адрес от секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и букет цветов.

«Мы поздравили нашего старейшего члена партии и сказали спасибо за верность убеждениям, честный труд и большой вклад в общественную работу. В день рождения Антонина Ивановна не должна была остаться без нашего внимания», - сказал Андрей Неофитов.