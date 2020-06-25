Общество

Экс-глава Печорского района оштрафован на 20 тысяч рублей за скандал с полицейскими

Печорский районный суд назначил штраф в 20 000 рублей экс-главе района Дмитрию Сопотову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил помощник прокурора по связям со СМИ Юрий Зайцев.

Юрий Зайцев отметил, что уголовное дело закрыто.

Смотрите также В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело за оскорбление инспектора ДПС

Напомним, в середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района, на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику.

Смотрите также Собрание депутатов Печорского района отправило главу района Дмитрия Сопотова в отставку

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября, в конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия «Единая Россия» приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.