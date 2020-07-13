Общество

Более 280 юных псковичей прошли курс «Инженерные каникулы»

Более 280 детей Псковской области прошли дистанционное обучение в «Кванториуме» в рамках специализированной летней программы «Инженерные каникулы». Итоги подвели в детском технопарке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

За месяц занятий в режиме онлайн ребята из Великолукского, Дновского, Невельского, Новосокольнического, Порховского, Пустошкинского и Себежского районов, а также из города Пскова прошли обучение по 12 учебным программам разных инженерных направлений. Школьники изучали основы графического дизайна, проектирования и программирования.

Участники курса отмечают, что им понравилось доступное изложение материала. Некоторые учащиеся признались, что хотели бы продолжить изучать понравившиеся дисциплины более углубленно.

Директор детского технопарка «Кванториум» Вячеслав Гордин рассказал, что опыт и результаты дистанционного обучения детей из школ области можно оценивать положительно. «Мы получили обратную связь от детей и от педагогов школ, в большинстве своем отзывы очень позитивные. Об этом говорят и посещаемость занятий, а также полученные результаты. Очень порадовали обучающиеся. В Псковской области много талантливых детей, которые готовы учиться новым и сложным дисциплинам», — сказал Вячеслав Гордин.

В программе «Инженерные каникулы» принимали участие не только дети, но и педагоги школ. Они проходили стажировку у наставников детского технопарка, выполняли задания и проектные работы.

Все участники курсов получат сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы, а педагоги — удостоверения повышения квалификации.