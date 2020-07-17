Общество

В Усвятах рассказали о расходах на ликвидацию стихийных свалок

Органы местного самоуправления Псковской области вынуждены тратить бюджетные деньги на ликвидацию свалок, которые устраивают недобросовестные юридические лица. При этом данные средства могли бы быть использованы на другие первоочередные нужды – строительство детских площадок, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Отходы с незаконных мест накопления вывозятся в рамках договоров муниципалитетов с региональным оператором по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Глава администрации городского поселения «Усвяты» Виктор Лобанов пояснил, что в 2019 году в рамках договора с регоператором на ликвидацию свалок на территории муниципального образования было потрачено порядка 60 тысяч рублей.

«В этом году будем вынуждены потратить такую же сумму. А ведь на эти деньги можно было бы что-то сделать для поселка - например, установить порядка 30 энергосберегающих светильников, либо закупить скамейки для парковых зон», - заметил глава администрации.

В ближайшее время регоператор обратится в прокуратуру с просьбой инициировать проверку в отношении ряда юрлиц, зарегистрированных в Усвятском районе, на наличие договоров на вывоз ТКО. Аналогичная работа уже проведена в отношении 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Псковской области, им вынесены представления прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.