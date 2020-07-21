Общество

Праздничный фейерверк в Пскове продлится 10 минут

Праздничный фейерверк будет ярким штрихом празднования Дня города 23 июля. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Коновалов напомнил, что фейерверк планируется запускать на набережной, его продолжительность составит порядка 10 минут.

Кроме того, по его словам, культурные учреждения города подготовили для псковичей четыре концертных программы. В основном, трансляции пройдут на площадках «Дома офицеров» и Городского культурного центра. «Запись праздничных концертов уже ведется», - добавил Александр Коновалов.