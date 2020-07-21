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Общество

Волонтеры акции «Маяки дружбы» посетят воинские захоронения в Псковской области

21.07.2020 15:39|ПсковКомментариев: 0

Волонтеры международной акции «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!» прибыли в Псков во вторник, 21 июля. Делегация состоит из студентов вузов Москвы — участников патриотических проектов, также к ним присоединились двое учащихся ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. 

Участников в ближайшие четыре дня ждет насыщенная программа. Гости познакомятся с областным центром, посетят экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, а также изучат деятельность администрации Псковской области в сфере патриотического воспитания населения и работу проектного офиса «Команда 2018». Кроме того, студенты уже провели волонтерскую акцию по уборке территории рядом с обелиском жертвам фашизма в микрорайоне «Кресты».

Также участники делегации посетят военно-исторический комплекс «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, ознакомятся с деятельностью местных патриотических организаций. При содействии центра «Патриот» будет проведен автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории Пскова. Состоится и экскурсия к монументу «В память о Ледовом побоище» в Псковском районе.

В последний день пребывания делегации будет проведена встреча с представителями патриотических общественных организаций Опочецкого района, планируется участие в волонтерской акции на братском захоронении в парке на Городском валу. Дополнительно запланировано посещение Изборской крепости и места проведения поисковых работ на месте обнаружения массового захоронения узников концлагеря «Моглино».

В целом, в состав отряда акции вошли 75 добровольцев, которые разделены по группам, помимо Пскова, они посетят Калининград, Волгоград, Ржев и Нальчик.

Отметим, международная акция «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!» проходит в России уже третий раз. Ее организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей России, Межрегиональное движение за межнациональное согласие «Маяки дружбы», а также Центросоюз РФ. Целью мероприятия - сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, укрепление традиций праздника Победы и воспрепятствование искажению истории.

Теги: #волонтеры #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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