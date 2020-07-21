Общество

Около 300 фронтовиков в Псковской области получат телефоны в подарок

В Псковской области стартовала акция «Телефоны - фронтовикам», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции дали региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РО партии.

Первым подарок получил участник Великой Отечественной войны Григорий Шарандо из Невеля. К нему приехали секретарь местного отделения партии Виктор Зуев и волонтеры.

Григорий Шарандо в 1943 году семнадцатилетним подростком, приписав себе один год, ушел на фронт. Участвовал в форсировании Одера, воевал в Прибалтике, освобождал Прагу, где и встретил победу. Дважды был ранен. Домой вернулся с двумя медалями «За отвагу».

Виктор Зуев поблагодарил Григория Шарандо за его вклад в Великую Победу, за достойный пример нынешнему поколению.

В Невельском районе телефоны будут вручены 15 фронтовикам. «Сегодняшняя акция – это еще один знак уважения и признательности людям, перед которыми мы в неоплатном долгу. Важно не забывать пожилых, постоянно проявлять заботу, чуткость и внимание», - отметил Зуев.

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» участникам и инвалидам войны, проживающим на территории Псковской области (это около 300 человек), вручат кнопочные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую связь. Так они смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы.

Напомним, президиум генсовета «Единой России» поддержал инициативу «Волонтеров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении мобильными телефонами каждого из них. В свою очередь министерство связи и массовых коммуникаций и сотовые операторы обеспечат пожизненной бесплатной мобильной связью более 52 тысяч участников и инвалидов войны.