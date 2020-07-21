Общество

Василий Осипов провел встречу с заместителем председателя Роспрофтрансдора

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во вторник, 21 июля, провел рабочую встречу c заместителем председателя общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (Роспрофтрансдор) Евгением Калинкиным. В мероприятии приняли участие представители областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, руководство автотранспортного предприятия региона, а также члены областной и территориальной организаций профильных профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Участники совещания обсудили роль первичной профсоюзной организации ГППО Псковской области «Псковпассажиравтотранс» в деятельности предприятия. Стороны также отметили необходимость структурного взаимодействия между первичной и областной организациями, в частности в сфере социального партнерства.

В ходе совещания участники обсудили меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия. Кроме того, в разговоре были затронуты вопросы, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок.