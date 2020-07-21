Общество

Более четырех тысяч псковичей использовали онлайн запись в налоговую за полгода

Сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» в первом полугодии 2020 года воспользовалось 4393 налогоплательщика Псковской области, что на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

И это при том обстоятельстве, что в связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 личный прием налогоплательщиков во втором квартале был ограничен и стал доступен лишь в июне с условием предварительной записи и соблюдением всех рекомендуемых эпидемиологических мер.

Так, в январе-июне в налоговые инспекции региона чаще всего на прием записывались физические лица – 3131 гражданин. Кроме того, электронным сервисом воспользовались 440 юридических лиц и 822 индивидуальных предпринимателя.

В числе самых востребованных услуг оказались: подключение к личному кабинету, постановка на учет, прием деклараций НДФЛ и урегулирование задолженности.

Напомним, сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России позволяет налогоплательщикам записаться на прием в налоговый орган на любую услугу, спланировав визит заранее и получить услугу вне очереди. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Регистрация открывается за две недели и завершается в полночь предшествующего календарного дня.

Обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн.