Общество

Псковские справедливороссы расскажут, как победить бедность

В четверг, 30 июля, в 12:00 в общественной приемной партии «Справедливая Россия» состоится пресс-конференция, посвященная вопросам снижения уровня безработицы и борьбы с бедностью.

22 июля в Госдуме отчитались о работе нового состава правительства РФ. К этому событию партия «Справедливая Россия» приурочила презентацию экспертного доклада на тему «Борьба с бедностью: когда победим?».

Как не стать заложниками нового экономического кризиса? Что в первую очередь должно сделать государство и предпринять региональные власти, чтобы снизить уровень безработицы, поднять зарплаты и пенсии, преодолеть колоссальное неравенство между богатыми и теми, кто сегодня за чертой нищеты.

Ответы на эти вопросы обещают дать в региональном отделении «Справедливой России».

Спикеры:

председатель Совета регионального отделения парии «Справедливая Россия» в Псковской области Виталий Федоров

депутат Псковской городской Думы, фракция «Справедливая Россия» Олег Брячак

руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова

Дата проведения: 30 июля. Начало в 12:00.

Место проведения: общественная приемная партии «Справедливая Россия» (Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6а).

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