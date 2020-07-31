Общество

Красногородец получит квартиру по решению суда

Сироте будет предоставлена квартира после обращения прокурора Красногородского района в суд в защиту его нарушенных прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что за жителем Красногородского района в 2014 году признано право на предоставление жилого помещения, но до настоящего он его не получил.

«Право предоставления жилого помещения данной категории граждан должно осуществляться незамедлительно после его возникновения. При этом условия и порядок предоставления жилых помещений, установленные федеральным жилищным законодательством, не могут быть ограничены законом и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации», - напомнили в прокуратуре.

В итоге Пыталовский районный суд обязал администрацию Красногородского района предоставить указанному жителю Красногородского района соответствующее жилье во внеочередном порядке.

Решение суда вступило в законную силу и не обжаловано.