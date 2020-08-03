Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Талабские острова - чего хотят общественники?

Во вторник, 4 августа, в 16:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция на тему «Взгляд общественников на создание правил землепользования и застройки Талабских островов».



Конкурс на создание правил землепользования и застройки Талабских островов выиграла фирма из Курска. 24 июля прошли публичные слушания. После них в публичной плоскости разгорелась нешуточная дискуссия, в которую включились местные жители, общественники, бизнесмены и просто неравнодушные к судьбе архипелага люди. Были и эмоциональные высказывания, и взаимные упреки, и пророчества катастрофы. Случались и обоюдные передергивания.



Но против чего на самом деле выступают общественники? Существует ли реальная угроза для заповедной территории? Действительно ли Талабам грозит участь игорного притона или местечковой Ибицы? Каким видят ее развитие те, кто выступает за бережное отношение к архипелагу? Что они предлагают, а что все-таки считают недопустимым?



Об этом мы попросим рассказать:

• руководителя Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрея Лебедева

• псковского архитектора Ларису Нуколову



Дата проведения: 4 августа. Начало в 16:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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