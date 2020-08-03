Общество

ФНС России утвердила порядок представления жалоб

ФНС России утвердила порядок заполнения и представления в электронном виде жалоб от налогоплательщиков и получения ответов на них. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Преимущество новой формы, которая вступила в силу с 30 апреля 2020 года, заключается в упрощении процедуры и экономии времени для обеих сторон. Документооборот между налогоплательщиком и ведомством осуществляется по ТКС в установленном формате. Если определённые критерии не будут соблюдены, налоговая инспекция жалобу не зарегистрирует и направит в ответ уведомление об отказе.

Таким образом жалоба не будет зарегистрирован, если:

Направлена в налоговый орган, который не имеет прямого отношения к возникшей претензии (не выносивший оспариваемых актов отношение лица, нарушение прав которого обжалуется);

Не соответствует установленному формату;

Отсутствует усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя;

Представитель заявителя (нарушения прав которого обжалуется) не приложил к жалобе информационное сообщение, подтверждающее представительство.

Когда все ошибки будут устранены, истец или его поверенный вправе направить жалобу повторно.

Подтверждением регистрации жалобы станет квитанция о приёме, в которой будет указано время поступления документа. Электронный документооборот позволяет сохранить все входящие и исходящие данные в общей базе налогового органа.