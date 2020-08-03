Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Вечное движение жизни
Учеба в Институте деловой карьеры
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Гонки по вертикали
Карфаген на Рижском проспекте
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Новая эра городской среды
 
 
 
ещё Общество 03.08.2020 20:3118 Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области 05.08.2020 19:020 Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей 05.08.2020 18:570 Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове 05.08.2020 18:420 Школьный музей в Плюссе стал призером всероссийского конкурса 05.08.2020 18:360 Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее 05.08.2020 18:100 «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 30.07.2020 11:1116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей

05.08.2020 19:02|ПсковКомментариев: 0

ГППО «Псковпассажиравтотранс» заказало выполнение работ по ремонту территории у административного корпуса на улице Поземского у дома №123. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 3 042 154 руб.

Планируются устройство тротуара, ремонт дорожной одежды.

Срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

Также предприятие заказало работы по ремонту потолка производственного цеха. Начальная цена - 4 854 562 руб.

Заданием предусмотрены устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, очистка вручную поверхности плит покрытия и железобетонных ферм от красок, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами.

Напомним, власти Псковской области прорабатывают возможность приобретения около 200 новых автобусов для ГППО «Псковпассажиравтотранс». На обновление автобусного парка планируется направить более 1,2 млрд рублей. Это будут современные модели транспорта разной вместимости, в том числе работающие на газомоторном топливе. Ожидается, что автобусы поступят на баланс транспортного предприятия в конце 2020 года. Для участия в программе поставки поставлена задача привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной.

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 147 человек
05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе 05.08.2020, 20:060 Псковские пограничники выявили груз с 10 тоннами контрафактного мяса 05.08.2020, 19:550 В ряде деревень Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО 05.08.2020, 19:440 В Псковской области на госгранице задержаны 29 нарушителей ограничительных мер
05.08.2020, 19:392 Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню 05.08.2020, 19:230 Три контейнера установил регоператор в деревне Псковского района 05.08.2020, 19:150 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 19:020 Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей
05.08.2020, 18:570 Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове 05.08.2020, 18:420 Школьный музей в Плюссе стал призером всероссийского конкурса 05.08.2020, 18:360 Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
05.08.2020, 18:180 Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин 05.08.2020, 18:100 «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа 05.08.2020, 17:580 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции 05.08.2020, 17:540 Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60%
05.08.2020, 17:432 Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 17:310 Великолучанка доверилась мошенникам и потеряла почти 340 тысяч рублей 05.08.2020, 17:250 «СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова
05.08.2020, 17:251 Строительный мусор в контейнере для крупногабаритных отходов может повредить спецтехнику 05.08.2020, 17:211 Клишас анонсировал финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса 05.08.2020, 17:161 До 8 млн рублей потратят на проект реконструкции «таблетки» под театр кукол 05.08.2020, 17:090 Минздрав предлагает изменить состав наборов для оказания скорой помощи
05.08.2020, 17:010 Знаменитый звездопад можно увидеть в Псковской области после 13 августа 05.08.2020, 16:570 Псковские сотрудники УФСИН оказали помощь приюту для бездомных животных 05.08.2020, 16:453 В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу 05.08.2020, 16:380 В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов
05.08.2020, 16:240 Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове 05.08.2020, 16:120 Руководитель профсоюзной первички рассказал, как соблюдаются права работников «Псковпассажиравтотранса» 05.08.2020, 16:030 Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:550 Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020»
05.08.2020, 15:414 Псковичи продолжают парковаться возле контейнерных площадок, преграждая путь мусоровозам 05.08.2020, 15:360 О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте 05.08.2020, 15:140 Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей
05.08.2020, 15:060 Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге 05.08.2020, 14:590 В Псковской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы 05.08.2020, 14:570 Начинается трансляция онлайн-встречи памяти отца Павла Адельгейма 05.08.2020, 14:520 Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2
05.08.2020, 14:441 Палкинский район лидирует по урожайности зерновых в регионе 05.08.2020, 14:380 Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским 05.08.2020, 14:250 Кому в Псковской области работать хорошо. ИНФОГРАФИКА 05.08.2020, 14:140 «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО
05.08.2020, 14:000 Юные спецназовцы ознакомились с работой служебных собак 05.08.2020, 13:510 Дмитрий Месхиев: У нас есть шанс на победу в «Золотой маске» 05.08.2020, 13:480 Директор Гдовского «Центра досуга и культуры» оштрафована за прием на работу бывшего служащего 05.08.2020, 13:420 Отцу Павлу Адельгейму предлагали подарить оружие для самозащиты
05.08.2020, 13:410 В Волышово на воды: Инвесторы, которых нет 05.08.2020, 13:400 Дмитрий Месхиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля 05.08.2020, 13:360 Отказ от очного образования стал бы неэффективной мерой, считают в Минпросвещения 05.08.2020, 13:353 Псковичи жалуются на недостаточное освещение в центре города
05.08.2020, 13:230 Павел Адельгейм предчувствовал свою смерть - друг священника 05.08.2020, 13:150 Ввоз 14 тонн огурцов и перцев запретили на границе в Псковской области 05.08.2020, 13:040 В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих 05.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым
05.08.2020, 12:530 Владимир Шаронов: Отец Павел Адельгейм в каждом человеке видел Христа 05.08.2020, 12:523 Досрочную пенсию за стаж получили 65 псковичей 05.08.2020, 12:410 В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими 05.08.2020, 12:386 Олег Брячак: Изменений никаких нет, все у нас в порядке, работаем по плану
05.08.2020, 12:340 Гдовичи просят власти сохранить Центр помощи детям в поселке Ямм 05.08.2020, 12:291 На сентябрьские выборы «Единая Россия» выдвинула 1154 кандидата 05.08.2020, 12:220 Свыше 180 медработников заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии 05.08.2020, 12:130 Дмитрий Месхиев выскажет «Особое мнение» о будущем театральных проектов и фестивалей в Псковской области
05.08.2020, 12:041 Михаил Ведерников - новому комдиву: Уверен, вашими трудами слава 76-й дивизии будет многократно преумножена 05.08.2020, 11:550 Антимонопольщики не установили признаков сговора при закупке аппаратов ИВЛ в Псковскую горбольницу 05.08.2020, 11:490 Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах 05.08.2020, 11:420 Сбербанк запускает проект «СберРядом» для малого бизнеса и частных клиентов
05.08.2020, 11:330 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской областной больнице 05.08.2020, 11:332 Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ 05.08.2020, 11:309 Адвокат псковского предпринимателя, осужденного на 11 лет: Это не суд, а судилище 05.08.2020, 11:261 Попытавшийся ввезти через Псковскую область почти полтонны наркотиков на 8,5 лет лишится свободы
05.08.2020, 11:190 В Псковской области расширят группы пациентов для тестирования на COVID-19 05.08.2020, 11:190 «Гайд-парк» с Владимиром Шароновым: Памяти Павла Адельгейма 05.08.2020, 11:130 «Пыталовские теплосети» задолжали 17 млн рублей 05.08.2020, 11:051 30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.