Общество

Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей

ГППО «Псковпассажиравтотранс» заказало выполнение работ по ремонту территории у административного корпуса на улице Поземского у дома №123. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 3 042 154 руб.

Планируются устройство тротуара, ремонт дорожной одежды.

Срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

Также предприятие заказало работы по ремонту потолка производственного цеха. Начальная цена - 4 854 562 руб.

Заданием предусмотрены устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, очистка вручную поверхности плит покрытия и железобетонных ферм от красок, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами.

Смотрите также 200 новых автобусов поступит в Псковскую область до конца года

Напомним, власти Псковской области прорабатывают возможность приобретения около 200 новых автобусов для ГППО «Псковпассажиравтотранс». На обновление автобусного парка планируется направить более 1,2 млрд рублей. Это будут современные модели транспорта разной вместимости, в том числе работающие на газомоторном топливе. Ожидается, что автобусы поступят на баланс транспортного предприятия в конце 2020 года. Для участия в программе поставки поставлена задача привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной.