Общество

Мемориал на месте массового расстрела в Невельском районе привели в порядок

Мемориал на месте массового расстрела в в окрестностях деревни Борки Невельского района привели в порядок. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

После обнародования воспоминаний Александра Желамского за дело принялись поисковики отряда «Гвоздика». Активное участие в сборе и систематизации сведений очевидцев приняла Ольга Петрова – руководитель Центра патриотического воспитания молодежи ПО «Гвоздика».

На средства областного гранта администрации Псковской области в этом месте установили обелиск с логотипом «Без срока давности». К празднику Великой Победы усилиями администрации Артемовской волости скосили траву, покрасили оградку и обелиск.

А буквально на днях индивидуальный предприниматель Михаил Перепечкин со своими работниками выложили основания обелисков брусчатым камнем, облагородили территорию захоронения и подходы к нему. Эту работу они сделали бескорыстно.