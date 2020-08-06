Общество

Наставники псковского «Кванториума» обучили будущих педагогов мобильных технопарков

Наставники псковского детского технопарка «Квантоурим» выступили модераторами на образовательных сессиях в инновационном центре «Сколково» и в саровском детском технопарке «Кванториум», который находится в поселке Сатис Нижегородской области. Они обучали будущих наставников мобильных технопарков «Кванториум».

Мобильный технопарк представляет собой передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по следующим направлениям: промышленный дизайн, промышленная робототехника, информационные технологии, разработка VR/AR приложений, аэротехнологии, геоинформационные технологии, хайтек, рассказали Псковской Ленте Новостей в псковском «Кванториуме».

Первые занятия были посвящены освоению hard-компетенций. Будущие наставники знакомились с оборудованием и программами, параллельно прорабатывались гибкие компетенции, необходимые для работы: коммуникабельность, умение работать в команде, креативность. Наставники должны были сами придумать мероприятия, программу или мастер-класс для ребят, которые будут заниматься по их направлениям.

Наставник VR/ AR квантума Алексей Голубев работал в «Сколково» по направлениям VR/ AR и IT. У него обучались наставники из Бурятии и Мурманска. «Мы прокачивали hard-компетенции будущих наставников. Осваивали принципы работы с виртуальной и дополненной реальностью, изучали 3D моделирование и основы работы с игровыми движками», - рассказал он.

Добавим, организатором образовательных интенсивов выступает «Фонд новых форм развития образования» по заказу Министерства просвещения.