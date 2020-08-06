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Общество

Эксперты рассказали как избавиться от мошеннических звонков

12.08.2020 08:39|ПсковКомментариев: 0

Роскачество выпустило рекомендации, которые помогут жителям РФ избавиться от мошеннических звонков. Об этом говорится в сообщении организации.

Практически все россияне, использующие мобильные телефоны, когда-либо сталкивались со звонками от неизвестных абонентов, предлагающих товары и услуги (телемаркетинг), а иногда и с откровенным вымогательством со стороны мошенников, выдающих себя за банковских работников. Эти звонки, как минимум, тратят время, отвлекают, портят настроение или даже лишают денег. Как избавиться от таких «непрошеных гостей» - сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, пишет ТАСС. 

В организации сообщают, что заблокировать возможность звонить вам для злоумышленников и отделов продаж можно при помощи настроек самих телефонов, операторов сотовой связи и специальных программ. Первая возможность - это защита на уровне операционной системы (ОС), например, на некоторых смартфонах, использующих операционную систему Android, есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров.

«Следует отметить, что встроенный режим "Не беспокоить" не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться. Также в некоторых смартфонах с русской локализацией есть путаница в названии функции "Блокировка неизвестных абонентов", "Неизвестные номера" или "Unknown", которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров (что тоже для некоторых является полезной функцией)», - считают эксперты.

«В мобильной операционной системе от Apple пользователь может установить "Заглушение неизвестных", чтобы не получать вызовы от незнакомцев. В этом случае будут блокироваться вызовы вообще ото всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми вы никогда не общались с этого устройства по данным номерам. Однако если ранее с абонентом был контакт по СМС, или номер приходил по электронной почте, звонки будут приходить вам», - прокомментировали в организации.

У всех мобильных операторов «большой четверки» - «Билайн», «Мегафон», МТС и Теле2, есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными: например, это услуги «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», возможность заблокировать звонки и СМС. У всех операторов есть также услуга определителя, которая помогает выявить, в том числе, звонки со скрытых номеров (у тех же операторов, впрочем, есть и контр-услуга «антиопределитель», для которой их определитель не работает).

Если говорить о защите на уровне программного обеспечения, то полезное приложение, экономящее огромное количество времени и сил для пользователя смартфона - это определитель номеров (точнее, их «категоризатор», присваивающий номеру тег той или иной активности и показывающий их тому, кому звонят). Для российского пользователя доступно множество приложений-определителей номера как на Android, так и на iOS. Собственное приложение-определитель для обеих платформ есть у «Лаборатории Касперского» - Kaspersky Who Calls. С 2019 года можно установить собственное приложение-определитель от «Яндекса», которое использует данные о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций. Разумеется, у определителя номеров есть и недостаток: разработчик запрашивает у вас разрешение и получает доступ к телефонной книге, знает, кто вам звонил, кому звонили вы и сколько продолжался разговор, поэтому нужно очень внимательно относиться к таким приложениям и выбирать только известные и проверенные сервисы, которым вы доверяете, с хорошими отзывами и высоким рейтингом.

«Не используйте малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний, так как вы предоставляете определителю номера свои данные, и, если вам попадутся недобросовестные разработчики, вы можете стать жертвой утечки данных», - советуют в организации.

Теги: #мошенники #роскачество
Источник: Псковская Лента Новостей
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