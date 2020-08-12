Общество

Вакцина от гриппа поступит в Псковскую область в августе

«В текущем году нам предстоит сложная задача - привить 60% населения», - заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сегодня, 12 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

В прошлом году, по его словам, было привито 47,4% жителей региона при общероссийском показателе в 49,5%.

Александр Нестерук также отметил, что в начале 2020 года из-за достаточно хорошего уровня вакцинации было зафиксировано 216 человек, заболевших гриппом, на всю область.

Кроме того, он заявил, что вакцина от гриппа поступит в Псковскую область в августе. «Поставки в регионы начнутся во второй половине августа, и детской, и взрослой вакцины», - подчеркнул гость студии.