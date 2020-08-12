Общество

«Школьный базар» откроется на улице Текстильной с 20 августа

В крытом павильоне на торгово-ярмарочной площадке на улице Текстильной, 9 в Пскове с 20 по 31 августа пройдет «Школьный базар 2020», организованный «Северо-Западным ЦСМ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей, к участию в «Школьном базаре» приглашаются все торговые предприятия с соответствующим товаром: магазины канцтоваров, магазины детской одежды, магазины спортивных товаров, книжные магазины, предприятия дополнительного внешкольного образования, магазины игрушек, магазины сумок, рюкзаков, портфелей, представители сотовых операторов, компьютерные салоны, цветочные салоны.

В рамках «Школьного базара 2020» также будет проведена благотворительная акция в счет помощи малоимущим семьям, отправляющим в этом году детей в школу.

Кроме того, планируется розыгрыш призов и большая анимационная программа.

Время работы «Школьного базара 2020» с 9:00 до 20:00.

Более подробную информацию об участии можно получить по телефонам: 8 (8812) 29-02-08, 29-02-10, 29-02-12 или по email: 722219@mail.ru.