Общество

Органные экскурсии-концерты состоятся сегодня в Печорах

Органные экскурсии-концерты в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах, на которые можно записаться, состоятся сегодня, в воскресенье, 16 августа в 14:00 и в 18:00. Как сообщили организаторы, следующие концерты проведут во вторник, 18 августа, в 18:00 в среду, 19 августа, в 13:00.

Обязательна запись по телефону +79113997096. Исполняет и рассказывает Денис Маханьков.

Вы сможете узнать об истории лютеранской церкви и ее духовом органе. Основную часть программы будет составлять ее музыкальная часть - исполнение на уникальном историческом инструменте. Акустика церкви Св. Петра идеально подходит для органа, его звучания, но при малом числе слушателей она становится еще ярче, раскрывается для нас во всей своей полноте.

Рекомендуемая сумма пожертвования от 250 рублей.

Музыкальная программа построена максимально разнообразно в стремлении показать наибольшее число национальных органных школ и разных эпох в органной музыке.

Наследию Баха будет уделено должное и достаточное внимание, прозвучит произведение Х.-А. Штамма и музыка французской симфонической органной школы, конечно, и барокко в своём разнообразии будет представлено слушателям.