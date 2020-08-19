Общество

До драк в экономическом комитете областного Собрания не доходит - Андрей Козлов

До бурных споров и драк в комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания не доходит. Об этом сообщил председатель комитета, депутат Андрей Козлов в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«У нас комитет достаточно уникальный, - отметил он. - У меня два заместителя - лидер КПРФ и лидер ЛДПР. А это достаточно серьезные партии». При этом состав комитета по партийной составляющей на протяжении двух созывов практически не менялся, заметил Андрей Козлов.

«Большинством голосов обычно находим компромисс и принимаем решения. У нас дружный и сплоченный коллектив в комитете», - добавил он.