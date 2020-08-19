Общество

Озвучена цена билетов на новые аттракционы в Великих Луках

Оплата новых аттракционов в Великих Луках будет проводиться с помощью клубной карты. Деньги на нее можно будет положить в кассе городского парка культуры и отдыха. Об этом пишет портал «Луки.ру».

Фото: портал «Луки.ру»

Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями при предъявлении документов, получат скидку 30% на все аттракционы.

На карусели не будет действовать разделение на детский и взрослый билет. Часть аттракционов — 100 рублей, новые обойдутся в 150 рублей, а на колесо обозрение придется потратить 200 рублей.

Стоимость билетов в динопарк будет разделена на: взрослый — 400 рублей, детский — 200 рублей. Также предусмотрен семейный пакет со скидкой.

Все аттракционы, которые установлены на территории парка, включая колесо обозрения, запустят 22 августа. «На этой неделе прошли государственную сертификацию, все необходимые документы получены, специалисты все проверили, бумаги получены и исправны», — рассказал инвестор реконструкции великолукского парка культуры и отдыха Александр Терентьев. Также откроется экспозиция динопарка.



По словам инвестора, каждый аттракцион будет обеспечен санитайзером, и сотрудникам парка поставлена задача, чтобы после каждого проката проводилась дезинфекция. «Из-за этого могут возникнуть некоторые неудобства по времени, люди будут ожидать свою очередь. Но также мы можем обеспечить безопасное расстояние в очередях», — отметил инвестор.



Кроме того, в День города с соблюдением санитарных норм начнет работу кафе.