Общество

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Активность телефонных мошенников в 2020 году в России такая, что безопасным вариантом было бы вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров, поскольку вероятность того, что это мошенник или спам, весьма высока. Самим фактом ответа на звонок вы вреда себе не причините, но если называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — говорит он.

Эксперт также советует не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.