Общество

Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами

Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами. Об этом рассказал директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко 20 августа в Пскове на заседании круглого стола, посвященного сохранению исторической памяти, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Государственный архив Псковской области и Дом дружбы Ленинградской области сегодня заключили соглашение о сотрудничестве, которое должно быть полезным людям, интересующимся историей региона.

По словам Владимира Михайленко, Ленинградскую и Псковскую области объединяют не только общий федеральный округ, наличие множества памятников старины, культурные доминанты, но и историческая память о Великой Отечественной войне.

«Победа в войне является национальной гордостью россиян. Псковская и Ленинградская область пережили войну с колоссальными потерями. Еще не одному поколению историков предстоит работать, находить и публиковать новые документы. Сотрудничество двух регионов по возращению исторической памяти - это важно. Намечены общие шаги, онлайн-конференции», - сказал Владимир Михайленко.