Общество

Игорь Иванов пригласил представителей Молодежного парламента Госдумы на профсоюзный форум

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов провел рабочую встречу с председателем Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Марией Воропаевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, обсуждались вопросы развития региональной молодежной политики, вовлечение профсоюзной молодежи в проектную деятельность, участие профсоюзной молодежи в образовательных мероприятиях, а также форумах, проводимых Молодежным парламентом. В разговоре также участвовал заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

Игорь Иванов рассказал о мероприятиях, проводимых молодежным крылом профсоюзного движения региона, школе молодого профсоюзного лидера и предстоящем в октябре 2020 года форуме работающей молодежи, который будет проведен при партнерском участии администрации Псковской области.

«Сегодня профсоюзы Псковской области объединяют более пятидесяти тысяч человек, более пятнадцати тысяч – это молодежь в возрасте до 35 лет. Это и студенты, и работающая молодежь. У нас создана целая сеть молодежных советов профорганизаций, где собираются неравнодушные ребята из всех отраслей для того, чтобы генерировать инициативы, продвигать свои идеи, в том числе и законодательные. Мы развиваем волонтерское движение, наставничество, реализуем социальные проекты вместе с ветеранами, Союзом пенсионеров. Постоянно находимся в рабочем контакте с Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Я сам достаточно долгое время являлся членом Молодежного парламента при ГД ФС РФ, на уровне региона мы успешно смогли продвинуть законопроекты о постинтернатном сопровождении детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, о квотировании рабочих мест.

У нас с вами на повестке дня важный вопрос федерального уровня – принятие закона «О молодежной политике в РФ», со стороны профсоюзов он детально проработан. Мы сформировали и направили свои предложения в адрес наших законодателей. Надеемся на вашу поддержку», – подчеркнул Игорь Иванов.

Мария Воропаева: «Очень приятно, что профсоюзы Псковской области возглавляет выпускник Молодежного парламента при Государственной Думе. Мы действительно очень много вопросов прорабатываем сегодня с профсоюзами и Ваш профессиональный и принципиальный подход очень важен. Псковскую область можно ставить многим в пример. Очень здорово, когда объединяются усилия для достижения общих благих целей. Здорово, что в Псковской области в единой связке работают профсоюзы, законодательная и исполнительная власть региона в области реализации молодежной политики».

В завершении встречи стороны договорились продолжить тесно взаимодействовать по всем вопросам затрагивающим молодежь. Игорь Иванов предложил направить в качестве спикера на предстоящий форум работающей молодежи в Псковской области представителя Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Данный вопрос находится в проработке.