Общество

Кафе «Вкус и цвет» приглашает псковичей на ужин без столовых приборов

9 сентября в 19.00 в псковском кафе «Вкус и цвет» состоится ужин в формате Finger food, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Finger food - это специальный вечер, на котором вы будете есть только руками - никаких столовых приборов.

Персонал кафе предлагает своим посетителям отказаться от предрассудков, столовых приборов и есть все - от легкого салата до наивкуснейшего десерта - руками.

В меню ужина: три курса блюд от шеф-повара и 1 литр пенного от компании «Покровская».

Места строго ограничены. Бронь столов по телефону 66-35-39.