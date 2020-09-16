Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Корытовский парк письмо губернатору
В помощь бизнесу
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Телефон прямого эфира 56-73-72
От ручного управления к системе
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 16.09.2020 23:490 За сутки самое большое количество новых случаев COVID-19 выявлено в Великих Луках 17.09.2020 18:210 Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы 17.09.2020 18:010 Медиков хотят законодательно защитить от оскорблений и нападений 17.09.2020 17:083 У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус 17.09.2020 17:050 Общественный пресс-центр ПЛН: Стратегия развития Пскова до 2030 года 17.09.2020 16:520 Великолучанин заплатил миллион рублей, чтобы продать свой автомобиль
 
 
 
Самое популярное 14.09.2020 20:280 Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение 16.09.2020 16:500 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода 16.09.2020 19:426 Хотели без пробок? Получите, распишитесь 14.09.2020 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове 15.09.2020 09:414 Археологи нашли клад в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы

17.09.2020 18:21|ПсковКомментариев: 0

Министерство науки и высшего образования России утвердило новые правила приема студентов на обучение в высшие учебные заведения страны, которые вступят в силу с 2021-2022 учебного года. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Основной акцент - на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, вузы обязаны принимать документы в электронной форме. В 2020 году такая возможность была определена особенностями приема в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день, добавили в Минобрнауки.

Также вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Согласно новым правилам, вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Студенты смогут предоставить результат ЕГЭ, например, по физике или информатике по своему усмотрению.

Новый порядок предусматривает, что вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, учебные заведения смогут сами определять максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, уточняет ТАСС.

Правила также упрощают процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. Вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков. Помимо этого, вся информация о приеме будет размещаться вузами на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября, предшествующего году приема.

Теги: #Минобрнауки #образование #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы пятикратное увеличение штрафа за надписи на фасадах домов в Псковской области?
В опросе приняло участие 446 человек
17.09.2020, 18:580 В Совфеде рассказали, сколько новых сенаторов придут в палату этой осенью 17.09.2020, 18:210 Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы 17.09.2020, 18:010 Медиков хотят законодательно защитить от оскорблений и нападений 17.09.2020, 18:000 Псковский таможенник попался на взятке
17.09.2020, 17:590 Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий 17.09.2020, 17:520 Ремонт шести улиц начнут в Пскове до конца года 17.09.2020, 17:421 Александр Братчиков подписал постановление о начале отопительного сезона в Пскове 17.09.2020, 17:370 Десятые Василевские чтения пройдут в Пскове
17.09.2020, 17:280 Десантники России и Белоруссии отработали совместные действия на учениях 17.09.2020, 17:230 Замглавы Пскова просит прокуратуру проверить ход ремонта перекрестка на Инженерной 17.09.2020, 17:083 У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус 17.09.2020, 17:060 Новый насос усилил мощности котельной №1 в Пскове
17.09.2020, 17:050 Общественный пресс-центр ПЛН: Стратегия развития Пскова до 2030 года 17.09.2020, 17:000 Комитет по транспорту не смог закупить для псковичей 15 автобусов 17.09.2020, 16:520 Великолучанин заплатил миллион рублей, чтобы продать свой автомобиль 17.09.2020, 16:380 Заказан проект ремонта Полковой и соседних улиц в Пскове
17.09.2020, 16:350 Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального 17.09.2020, 16:260 Найденные в Псковской области реликвии покажут в Музее Победы 17.09.2020, 16:180 В великолукской школе №2 выявлен случай коронавируса 17.09.2020, 16:170 Новую блочно-модульную котельную готовят к запуску в Пскове
17.09.2020, 16:070 Волонтеры убрали мусор вблизи озер Гдовского района 17.09.2020, 16:050 В Псковской области названы имена «Учителя года» и «Психолога года» 17.09.2020, 16:000 32 удовольствия: что не так с псковскими стоматологами 17.09.2020, 15:440 В Острове завершили капремонт крыш в двух многоквартирных домах
17.09.2020, 15:430 В Пскове изменится состав комиссии по безопасности дорожного движения 17.09.2020, 15:280 Билайн предлагает связь навсегда в комплекте с детскими часами 17.09.2020, 15:191 Три случая коронавируса выявлены в Великолукской академии физической культуры и спорта 17.09.2020, 15:160 До 22 сентября участие в гонке с препятствиями в Пскове обойдется дешевле
17.09.2020, 15:140 Около миллиона рублей за сутки отдали мошенникам псковичи 17.09.2020, 15:100 В Пскове отремонтируют участок улицы Крупской возле многоэтажек 17.09.2020, 15:014 Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее 17.09.2020, 14:570 Студенты великолукской академии переходят на дистанционное обучение
17.09.2020, 14:530 Вакцинацию псковских медиков от коронавируса планируется начать в ноябре 17.09.2020, 14:520 Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности 17.09.2020, 14:430 Псковские производители могут побороться за знаки качества 17.09.2020, 14:370 МТС Медиа запустила программу прямых инвестиций в кинопроизводство
17.09.2020, 14:250 Новую кровлю получил дом на улице Коммунальной в Пскове 17.09.2020, 14:130 Уроки психологии предложили включить в школьную программу 17.09.2020, 14:080 В Псковской области определили победителей смотра-конкурса «Ветеранское подворье» 17.09.2020, 14:040 Псковская область заняла 25 место из 83 по выполнению «дорожного» нацпроекта
17.09.2020, 14:009 Ведерников-style 17.09.2020, 13:533 Беременная шестым ребенком мать-одиночка из Псковской области стала участницей ТВ-шоу 17.09.2020, 13:510 Финальный этап областного конкурса «Учитель года 2020» проходит в Пскове 17.09.2020, 13:480 Господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне
17.09.2020, 13:451 Грозит ли Псковской области разрушительный ураган из Финляндии, рассказала метеоролог 17.09.2020, 13:350 В России выявили 5762 новых случая коронавируса 17.09.2020, 13:280 Сбытчик фальшивых купюр из Вологды оказался в псковском СИЗО 17.09.2020, 13:230 Псковичи могут оплатить налоги во всех отделениях Почты России
17.09.2020, 13:191 Жители Пскова активно откликнулись на призыв сделать прививку от гриппа 17.09.2020, 13:101 АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой версии Lada Granta 17.09.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 17.09.2020, 12:540 Псковичи поборются за право стажировки в Курчатовском институте
17.09.2020, 12:504 Фотофакт: Нечистоты на Золотой набережной 17.09.2020, 12:503 Галина Неваленная советует псковичам избавиться от привычки сидеть в очереди 17.09.2020, 12:491 Безалкогольный Новый год 17.09.2020, 12:420 Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ РФ
17.09.2020, 12:340 СберМобайл получил международную премию 17.09.2020, 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО 17.09.2020, 12:203 Александр Козловский назвал главную задачу «Единой России» на ближайшее время 17.09.2020, 12:110 Медики назвали пряность, которая сдерживает рак
17.09.2020, 12:084 Отопление в многоэтажках Пскова планируют включить 28 сентября 17.09.2020, 12:010 Новые тротуары появятся на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.09.2020, 11:540 «Рассказ о семи повешенных» представят в псковском театре 17.09.2020, 11:390 Житель Красногородска перевел себе чужие деньги с банковского счета
17.09.2020, 11:330 Два центнера яблок не прошли контроль на границе в Псковской области 17.09.2020, 11:320 «Сообразим на троих»: Победители и проигравшие на выборах 17.09.2020, 11:296 Торговый объект для продажи мясной продукции устанавливают на Коммунальной в Пскове 17.09.2020, 11:160 220 часов отработает водитель скутера из Опочки за нетрезвую езду
17.09.2020, 11:053 В псковской школе объяснили платные уроки по русскому языку и математике 17.09.2020, 10:580 Дефекты автодороги на улице Лесной в Пскове устранят до 1 ноября 17.09.2020, 10:523 ТРЦ Fjord Plaza получил почетный титул на московской выставке 17.09.2020, 10:500 «Беседка»: О работе Псковской городской поликлиники в условиях коронавируса
17.09.2020, 10:490 Власти Пскова заказали устройство тротуара на четырех улицах 17.09.2020, 10:430 Стало известно, как в Пскове появились «самозвонные» часы 17.09.2020, 10:360 ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1% 17.09.2020, 10:300 Пскович похитил из магазина бутылку коньяка
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.